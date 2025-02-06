Для військових ТЦК розроблять правила поводження з цивільними: що відомо

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що правила стануть обов’язковими для всіх, напрацювати їх планують упродовж лютого.

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В Україні найближчим часом розроблять правила для військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) щодо взаємодії з військовозобов'язаними. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в інтерв’ю hromadske.

"Ми зараз починаємо роботу щодо розроблення комплаєнсу. Тобто набору правил щодо дотримання військовослужбовцями ТЦК певних норм, політик, правил щодо поводження з військовозобов’язаними", — сказав Саранцев.

За його словами, нові правила будуть обов’язковими для всіх військових ТЦК, а їх створення планують завершити упродовж лютого. Він наголосив, що це рішення допоможе уникнути порушень прав людини і не збурювати суспільство.

Саранцев визнав, що подекуди виникають негативні випадки з боку ТЦК, проте це, за його словами "не залишається непоміченим і не залишається без покарання".

Він запевнив, що у таких ситуаціях "проводяться розслідування, робляться відповідні висновки". Водночас він зазначив, що ворожі інформаційні операції (ІПСО) спрямовані на штучне роздмухування подібних інцидентів.

"Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає. Іноді навіть якийсь спровокований або абсолютно незрозумілий відеосюжет вони розписують у такий спосіб, що ось ця подія відбулася в Рівному. Через дві години це саме відео, можливо, трішки видозмінене, з’являється в пабліках в Одесі. Потім ще через пів години воно з’являється в пабліках у Кривому Розі. Іноді це все оформлюється як реклама і поширюється взагалі десятками міст. І, звичайно, ми бачимо, що це також спланована акція, це елемент тієї інформаційної війни, яку ворог здійснює проти нас і проти нашого населення", — пояснив Саранцев.

Він також зазначив, що такі терміни, як "бусифікація" та "людолови", не мають закріплюватися у мовленні українців, оскільки вони є елементами російських інформаційних маніпуляцій. Він зазначив, що хоча вислів "російська ІПСО" вже набув мемного характеру, інформаційні вкиди все ще легко проникають у суспільну свідомість.

Нагадаємо, термін "бусифікація" стало головним словом 2024 року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

5 січня командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький висловився щодо силової мобілізації. За його словами, через дії деяких працівників ТЦК в українців змінилося ставлення до військових у формі.