"У міста краще виїжджати не в формі": Білецький розповів про наслідки "бусифікації" ТЦК (відео)

За словами, командира 3-ї окремої штурмової бригади, Україні потрібен призов. Однак примусова мобілізація набула масштабів, які "неадекватні".

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Силова мобілізація через дії деяких працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) змінила ставлення до українських захисників. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив, що в нинішній ситуації військовим краще не з’являтися у формі в місті, оскільки це насторожує громадян.

"Ловиш себе на думці, що в міста краще виїжджати не в формі. … Через весь цей переляк і істерику ТЦК люди часто достатньо лякливо відносяться до людей в формі. І я знаю, що це багатьом насправді болить і багатьом неприємно, бо рік тому люди відчували єдність, бійці відчували, що до них ставляться як до захисників. То зараз неприємне буває відчуття. Так, нам потрібен призов, але ми розуміємо, що ті форми, які воно набрало, неадекватні", — сказав Білецький.

Він вважає, що силоміць мобілізовані особи часто не відповідають вимогам фронту, і це створює більше проблем для сержантів, офіцерів та командирів. На думку командира 3 ОШБр, така ситуація знижує ефективність підрозділів і ускладнює виконання бойових завдань.

"Ви не знайдете серед військових фанатів усіх цих заходів з простої причини: що потім робити із цим "тигром" сержанту, офіцеру чи бійцю, якому такого "орла" дали у відділення? Від нього інколи проблем набагато більше, ніж користі", — пояснив він.

Нагадаємо, 23 грудня голова Ради резервістів Іван Тимочко заявив, що випадки "бусифікації" поодинокі. За його словами, ТЦК мобілізують людей, яких призвали через повістки.

3 листопада народний депутат та секретар комітету з нацбезпеки ВР Роман Костенко заявив, що з травня по жовтень 2024 року Силам оборони вдалось мобілізувати близько 200 тисяч українців.