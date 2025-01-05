"В города лучше выезжать не в форме": Билецкий рассказал о последствиях "бусификации" ТЦК (видео)

По словам, командира 3-й отдельной штурмовой бригады, Украине нужен призыв. Однако принудительная мобилизация приобрела масштабы, которые "неадекватны".

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Силовая мобилизация из-за действий некоторых работников Территориальных центров комплектования (ТЦК) изменила отношение к украинским защитникам. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Наталье Мосейчук заявил, что в нынешней ситуации военным лучше не появляться в форме в городе, поскольку это настораживает граждан.

"Ловишь себя на мысли, что в города лучше выезжать не в форме. ... Из-за всего этого испуга и истерики ТЦК люди часто достаточно пугливо относятся к людям в форме. И я знаю, что это многим на самом деле болит и многим неприятно, потому что год назад люди чувствовали единство, бойцы чувствовали, что к ним относятся как к защитникам. То сейчас неприятное бывает ощущение. Да, нам нужен призыв, но мы понимаем, что те формы, которые он набрал, неадекватные", — сказал Билецкий.

Он считает, что силой мобилизованные лица часто не соответствуют требованиям фронта, и это создает больше проблем для сержантов, офицеров и командиров. По мнению командира 3 ОШБр, такая ситуация снижает эффективность подразделений и затрудняет выполнение боевых задач.

"Вы не найдете среди военных фанатов всех этих мероприятий по простой причине: что потом делать с этим "тигром" сержанту, офицеру или бойцу, которому такого "орла" дали в отделение? От него иногда проблем гораздо больше, чем пользы", — пояснил он.

Напомним, 23 декабря председатель Совета резервистов Иван Тимочко заявил, что случаи "бусификации" единичны. По его словам, ТЦК мобилизуют людей, которых призвали через повестки.

3 ноября народный депутат и секретарь комитета по нацбезопасности ВР Роман Костенко заявил, что с мая по октябрь 2024 года Силам обороны удалось мобилизовать около 200 тысяч украинцев.