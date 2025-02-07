Гарантии безопасности как у Израиля от США: каким должен быть мирный план по Украине, — Kyiv Post

По словам журналистов, Путину нужна опция повторного нападения. В армии Великобритании сейчас наименьшее количество военных, начиная с периода перед Первой мировой. Другие же страны НАТО с большим потенциалом, например Польша, похоже, не спешат отправлять войска в Украину.

Related video

Британский таблоид The Daily Mail получил доступ к деталям мирного плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В свою очередь, его спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что план пока все же не готов. Об этом пишет Kyiv Post.

Содержание опубликованного плана близко к документу, составленному в апреле 2024 года Келлогом и Фредом Флитцем.

По словам журналистов, опубликованная информация близка к видению команды Трампа урегулирования военных действий в Украине.

"Мы думаем, это достоверный документ — Трамп пытается быстро сформировать политику. Но вопрос в том, сколько времени этот план просуществует после первого контакта Трампа и Путина, особенно учитывая склонность Трампа к импровизациям", — пишет Тимоти Эш, специалист по инвестициям в развивающиеся рынки из лондонской компании Bluebay Asset Management Company.

Немедленное принятие Украины в НАТО было бы лучшим способом остановить войну и обеспечить долговременные гарантии безопасности и стабильность. Но суровая реальность такова, что ряд стран Альянса против такой идеи: США, Германия, Венгрия, Словакия и т.д. Ни одна из этих стран не готовы "поставить свой сапог" в Украине для защиты территорий.

Великобритания, судя по всему, обязалась оказывать военную поддержку Украины. Если будут поставки целого спектра военного оборудования, ВСУ, вероятно, гарантированно себя защитят. Доказательство этому служит то, что Украина отразила первоначальное наступление превосходящих российских сил.

Авторы публикации сравнивают такой подход с гарантиями безопасности, которые США предоставляют Израилю. Россия, очевидно, пытается ограничить военные возможности Украины, поскольку российский президент Владимир Путин в будущем может рассматривать опцию повторного нападения.

Переговоры Украины и России: главный предмет торга

Кремль также будет стремиться ограничить поставки оружия в рамках любой сделки, вместе с тем без членства в НАТО или других гарантий безопасности Украина будет рассматривать ограничения своего будущего военного потенциала как решающий вопрос на переговорах.

Это будет ключевой вопрос на переговорах, который в конечном итоге определит, будет ли Украина в безопасности и как долго. Очевидно, нет согласия в том, кто должен платить за американское оружие для Украины.

Вместе с тем "крупный объем годовых военных закупок, который обеспечивает рабочие места в США, означает, что Трамп вряд ли сможет отказать в предоставлении нужного уровня военной поддержки Украине", — отмечается в публикации.

Возможность принятия Украины в ЕС к 2030 году представляется неким залогом будущих реформ и инвестиций в Украину. Только сильная экономика обеспечит отражение потенциальной агрессии в будущем.

Европейское финансирование послевоенного восстановления оценивается примерно в 500 млрд долларов. Ежегодное финансирование в 50 млрд в течение десяти лет более чем достижимо для европейской экономики.

План, похоже, также предполагает прекращение огня по нынешним линиям — кроме выхода Украины из Курской области.

Из всего вышеперечисленного любому украинскому лидеру будет невероятно сложно смириться с постоянной потерей любой территории в пользу России.

"De facto и de jure это почти невозможно сделать. Украина будет настаивать на рамочных переговорах о будущем статусе оккупированных территорий без официального признания потери какой-либо территории", — отмечается в публикации.

Также будет поставлен вопрос о том, что Украина получит за свой уход из Курской области — вернет ли Россия земли в Запорожской и Херсонской областях взамен?

Обеспечивать такую сделку должны европейские государства во главе с Великобританией, которые могут предоставить войска для демилитаризованной зоны. США и само НАТО не будут в этом участвовать. К тому же, у Европы, в буквальном смысле, нет военных возможностей для размещения необходимого количества войск на местах.

У Великобритании сейчас менее 80 000 действующих военных, наименьшее количество, начиная с периода перед Первой мировой. Другие страны с большим потенциалом, такие как Польша, похоже, не спешат отправлять войска в Украину.

Напомним, что бойцы ВСУ раскрыли тонкости боевой работы Leopard с высоким процентом поражения.

Также Фокус в своем материале выяснял, чего добились ВСУ за полгода уникальной операции в Курской области.