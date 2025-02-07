Гарантії безпеки як в Ізраїлю від США: яким має бути мирний план щодо України, — Kyiv Post

За словами журналістів, Путіну потрібна опція повторного нападу. В армії Великої Британії зараз найменша кількість військових, починаючи з періоду перед Першою світовою. Інші ж країни НАТО з великим потенціалом, як-от Польща, схоже, не поспішають відправляти війська в Україну.

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Британський таблоїд The Daily Mail отримав доступ до деталей мирного плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Зі свого боку, його спецпредставник з питань України Кіт Келлог заявив, що план поки що все ж не готовий. Про це пише Kyiv Post.

Зміст опублікованого плану близький до документа, складеного у квітні 2024 року Келлогом і Фредом Флітцем. За словами журналістів, опублікована інформація близька до бачення команди Трампа врегулювання військових дій в Україні.

"Ми думаємо, це правдивий документ — Трамп намагається швидко сформувати політику. Але питання в тому, скільки часу цей план проіснує після першого контакту Трампа і Путіна, особливо з огляду на схильність Трампа до імпровізацій", — пише Тімоті Еш, фахівець з інвестицій у ринки, що розвиваються, з лондонської компанії Bluebay Asset Management Company.

Негайне прийняття України до НАТО було б найкращим способом зупинити війну і забезпечити довготривалі гарантії безпеки та стабільність. Але сувора реальність така, що низка країн Альянсу проти такої ідеї: США, Німеччина, Угорщина, Словаччина тощо. Жодна з цих країн не готові "поставити свій чобіт" в Україні для захисту територій.

Велика Британія, судячи з усього, зобов'язалася надавати військову підтримку Україні. Якщо будуть постачання цілого спектра військового обладнання, ЗСУ, ймовірно, гарантовано себе захистять. Доказом цього є те, що Україна відбила початковий наступ російських сил, що переважають.

Автори публікації порівнюють такий підхід із гарантіями безпеки, які США надають Ізраїлю. Росія, очевидно, намагається обмежити військові можливості України, оскільки російський президент Володимир Путін у майбутньому може розглядати опцію повторного нападу.

Переговори України та Росії: головний предмет торгу

Кремль також прагнутиме обмежити постачання зброї в рамках будь-якої угоди, водночас без членства в НАТО або інших гарантій безпеки Україна розглядатиме обмеження свого майбутнього військового потенціалу як вирішальне питання на переговорах.

Це буде ключове питання на переговорах, яке зрештою визначить, чи буде Україна в безпеці і як довго. Очевидно, немає згоди в тому, хто має платити за американську зброю для України.

Водночас "великий обсяг річних військових закупівель, який забезпечує робочі місця в США, означає, що Трамп навряд чи зможе відмовити в наданні потрібного рівня військової підтримки Україні", — наголошується в публікації.

Можливість прийняття України до ЄС до 2030 року видається такою собі запорукою майбутніх реформ та інвестицій в Україну. Тільки сильна економіка забезпечить відбиття потенційної агресії в майбутньому.

Європейське фінансування післявоєнного відновлення оцінюється приблизно в 500 млрд доларів. Щорічне фінансування в 50 млрд протягом десяти років більш ніж досяжне для європейської економіки.

План, схоже, також передбачає припинення вогню за нинішніми лініями — крім виходу України з Курської області.

З усього перерахованого вище будь-якому українському лідеру буде неймовірно складно змиритися з постійною втратою будь-якої території на користь Росії.

"De facto і de jure це майже неможливо зробити. Україна наполягатиме на рамкових переговорах про майбутній статус окупованих територій без офіційного визнання втрати будь-якої території", — наголошується в публікації.

Також буде поставлено питання про те, що Україна отримає за свій відхід з Курської області — чи поверне Росія землі в Запорізькій і Херсонській областях натомість?

Забезпечувати таку угоду мають європейські держави на чолі з Великою Британією, які можуть надати війська для демілітаризованої зони. США і саме НАТО не братимуть у цьому участі. До того ж у Європи, в буквальному сенсі, немає військових можливостей для розміщення необхідної кількості військ на місцях.

У Великій Британії зараз менш як 80 000 військових, найменша кількість, починаючи з періоду перед Першою світовою. Інші країни з великим потенціалом, такі як Польща, схоже, не поспішають відправляти війська в Україну.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розкрили тонкощі бойової роботи Leopard з високим відсотком ураження.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, чого домоглися ЗСУ за пів року унікальної операції в Курській області.