Лишь несколько категорий населения: кого могут мобилизовать в феврале

В феврале 2025 году мобилизовать могут несколько категорий населения. Однако по желанию на военную службу могут поступить добровольно те, кто не попадает в эти категории.

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В условиях мобилизации и военного положения мужчин могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. NV рассказывает, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ в феврале.

В частности, с начала февраля получить повестки могут военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые соответствуют требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы. В частности, мобилизовать могут:

мужчин от 18 до 60 лет со статусом годный и ограниченно годный по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными (до 4 февраля должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию и получить статус годны или непригодны) по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;

мужчин в возрасте от 25 лет до 60 лет, которые годны и ограниченно годны (до 4 февраля должны были повторно ВЛК и получить статус годны или непригодны) по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы.

Кроме этого, добровольно поступить на военную службу могут:

призывники в возрасте от 18 до 25 лет в случае, если они ранее не принимали участие в выполнении срочной службы — на службу по контракту;

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Напомним, в Украине срок прохождения ВВК для ограниченно годных продлят на три месяца. По словам нардепа Федора Вениславского, Рада будет рассматривать вопрос продления сроков до начала мая.

Добавим, что по информации народного депутата Алексея Гончаренко, в Украине планируют отменить срочную службу. Проектом планируются еще несколько изменений в системе военной службы.