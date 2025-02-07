Лише декілька категорій населення: кого можуть мобілізувати в лютому

В лютому 2025 році мобілізувати можуть декілька категорій населення. Однак за бажанням на військову службу можуть вступити добровільно ті, хто не потрапляє в ці категорії.

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В умовах мобілізації та воєнного стану чоловіків можуть призвати до лав Збройних сил України. NV розповідає, кого можуть мобілізувати до лав ЗСУ в лютому.

Зокрема, з початку лютого отримати повістки можуть військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби. Зокрема, мобілізувати можуть:

чоловіків від 18 до 60 років зі статусом придатний та обмежено придатний за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіків віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (до 4 лютого мали повторно пройти військово-лікарську комісію та отримати статус придатні чи непридатні) через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК;

чоловіків віком від 25 років до 60 років, які придатні та обмежено придатні (до 4 лютого мали повторно ВЛК та отримати статус придатні чи непридатні) за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби.

Окрім цього, добровільно вступити на військову службу можуть:

призовники віком від 18 до 25 років у випадку, якщо вони раніше не брали участь у виконанні строкової служби — на службу за контрактом;

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Нагадаємо, в Україні термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжать на три місяці. За словами нардепа Федора Веніславського, Рада розглядатиме питання продовження термінів до початку травня.

Додамо, що за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, в Україні планують скасувати строкову службу. Проєктом плануються ще декілька змін у системі військової служби.