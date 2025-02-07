Впервые за время войны с РФ: над Черным морем пролетел самолет-разведчик США (фото)

Самолет-разведчик ВВС США пробыл около четырех часов в 160 километрах от Севастополя. Пентагон таким образом собрал разведданные о российских позициях в Крыму, сообщает журнал Newsweek.

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Самолет Воздушных сил США впервые за время полномасштабной войны в Украине пролетел над Черным морем. Очевидно, приход к власти Дональда Трампа придал смелости Пентагону, пишет журнал Newsweek.

Американский военный самолет собирал разведданные о российских позициях во временно оккупированном Крыму. Этот шаг, впервые замеченный 5 февраля, может стать признаком нового и более смелого подхода Пентагона к войне при президенте Дональде Трампе, указывают авторы.

Самолет принадлежит к семейству разведывательных самолетов RC-135

ВВС США ранее отправляли разведывательные самолеты в Черное море с баз союзников в Европе для наблюдения за военными объектами в Крыму. После начала большой войны в феврале 2022 года вылеты с экипажами заменили полеты беспилотников.

"Это несет дополнительный риск для экипажа и самолета. Российские и китайские истребители вели себя довольно агрессивно при перехвате самолетов в международном воздушном пространстве. Было несколько случаев, когда истребители пересекали их траекторию полета прямо перед ними. Риск случайного столкновения велик", — говорят опрошенніе журналом военные обозреватели.

Самолет радиотехнической разведки RC-135V Rivet Joint с позывным "JAKE17" пролетел вглубь Черного моря, он пробыл около четырех часов в международном воздушном пространстве примерно в 160 километрах к юго-западу от Севастополя.

Самолет ВВС США пробыл около четырех часов в международном воздушном пространстве

Rivet Joint может собирать, анализировать и передавать разведданные в реальном режиме времени, на его борту имеется экипаж из более чем 30 человек, включая офицеров по радиоэлектронной борьбе и операторов разведки.

Самолет принадлежит к семейству разведывательных самолетов RC-135, часть из них США развернули на авиабазе союзников в Тихом океане для наблюдения за Китаем и Северной Кореей.

Соединенные Штаты — далеко не единственный член НАТО, следящий за российскими войсками в Крыму. Королевские Военно-воздушные силы Великобритании, имеющие три самолета RC-135W Rivet Joints, регулярно проводят разведку в Черном море, напоминает издание.

Rivet Joint JAKE17, находящийся на базе ВВС Великобритании в Милденхолле, регулярно летает вокруг российского города Калининград.

Напомним, руководство ЦРУ предложило своим работникам уволиться. Им обещали льготы и выплату зарплаты за восемь месяцев.

Ранее выяснилось, что Штаты в 60-х годах планировали теракты против своих граждан в рамках операции "Нортвудс". Это нужно было, чтобы оправдать войну с Кубой.