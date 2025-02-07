Уперше за час війни з РФ: над Чорним морем пролетів літак-розвідник США (фото)

Літак-розвідник ВПС США пробув близько чотирьох годин за 160 кілометрів від Севастополя. Пентагон таким чином зібрав розвіддані про російські позиції в Криму, повідомляє журнал Newsweek.

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Літак Повітряних сил США вперше за час повномасштабної війни в Україні пролетів над Чорним морем. Очевидно, прихід до влади Дональда Трампа надав сміливості Пентагону, пише журнал Newsweek.

Американський військовий літак збирав розвіддані про російські позиції в тимчасово окупованому Криму. Цей крок, уперше помічений 5 лютого, може стати ознакою нового і сміливішого підходу Пентагону до війни за президентства Дональда Трампа, вказують автори.

Літак належить до сімейства розвідувальних літаків RC-135

ВПС США раніше відправляли розвідувальні літаки в Чорне море з баз союзників у Європі для спостереження за військовими об'єктами в Криму. Після початку великої війни в лютому 2022 року вильоти з екіпажами замінили польоти безпілотників.

"Це несе додатковий ризик для екіпажу і літака. Російські та китайські винищувачі поводилися досить агресивно під час перехоплення літаків у міжнародному повітряному просторі. Було кілька випадків, коли винищувачі перетинали їхню траєкторію польоту прямо перед ними. Ризик випадкового зіткнення великий", — кажуть опитані журналом військові оглядачі.

Літак радіотехнічної розвідки RC-135V Rivet Joint із позивним "JAKE17" пролетів углиб Чорного моря, він пробув приблизно чотири години в міжнародному повітряному просторі приблизно за 160 кілометрів на північний захід від Севастополя.

Літак ВПС США пробув близько чотирьох годин у міжнародному повітряному просторі

Rivet Joint може збирати, аналізувати і передавати розвіддані в реальному режимі часу, на його борту є екіпаж із понад 30 осіб, включно з офіцерами з радіоелектронної боротьби та операторами розвідки.

Літак належить до сімейства розвідувальних літаків RC-135, частину з них США розгорнули на авіабазі союзників у Тихому океані для спостереження за Китаєм і Північною Кореєю.

Сполучені Штати — далеко не єдиний член НАТО, який стежить за російськими військами в Криму. Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії, що мають три літаки RC-135W Rivet Joints, регулярно проводять розвідку в Чорному морі, нагадує видання.

Rivet Joint JAKE17, що перебуває на базі ВПС Великої Британії в Мілденхоллі, регулярно літає навколо російського міста Калінінград.

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