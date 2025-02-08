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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

"Уезжайте вон": ведущая Янина Соколова жестко высказалась об уклонистах в прямом эфире (видео)

Янина Соколова, мобилизация, усиление мобилизации, уклонисты
Журналистка Янина Соколова

Журналистка отметила, что принудительная мобилизация была во всех странах мира во время войн, которые были как на территории США, так и Европы. В частности, она напомнила о жесткой мобилизации во Франции и Великобритании.

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Ведущая и журналистка Янина Соколова считает, что если украинцы не хотят служить и защищать свою Родину, то им нечего делать в Украине. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не хотите, так, извините, п** то на**й отсюда. Что вы здесь делаете?", — сказала она.

Ведущий "Еспресо" напомнил, что у них прямой эфир и ее ругань услышали зрители. Тогда журналистка отметила, что если граждане хотят жить в собственной стране, то должны объединиться и вместе бороться против внешнего врага.

"Сегодня появилась информация о том, что в Черновцах мужчина умер в ТЦК во время прохождения ВВК. Он туда пришел добровольно. Что с тем мужчиной произошло неизвестно, или у него случился сердечный приступ или еще что-то, но силу к нему никто не применял. У нас же люди начали разгонять, что его убили, заставили и тому подобное. Хотя никаких конкретных деталей этой истории нет", — сказала журналистка.

Журналистка отметила, что принудительная мобилизация была во всех странах мира во время войн, которые были как на территории США, так и Европы, в частности, во Франции и Великобритании.

"В моем окружении немало людей, которые встречались с ТЦК, у них проверяли документы и они даже вместе пили кофе. В нашей команде есть люди, которые уже давно служат в ВСУ. То есть, если мы будем помнить, что закон один для всех и если вы хотите жить в одной стране, то давайте жить по правилам. Если вы не действуете по правилам, то за вами приходит полиция и штрафует, или выписывает административные выговоры. Вот нарушения в этой области. Все, больше не о чем говорить. Вы не хотите? Тогда валите вон отсюда, если вы не хотите. Все же просто", — подчеркнула она.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине прорабатывают вариант подписания контрактов с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Фокус также писал о том, что Министерство здравоохранения предоставило разъяснения, как будет происходить "разбронирование" медицинских работников.