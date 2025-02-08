"Уезжайте вон": ведущая Янина Соколова жестко высказалась об уклонистах в прямом эфире (видео)

Журналистка отметила, что принудительная мобилизация была во всех странах мира во время войн, которые были как на территории США, так и Европы. В частности, она напомнила о жесткой мобилизации во Франции и Великобритании.

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Ведущая и журналистка Янина Соколова считает, что если украинцы не хотят служить и защищать свою Родину, то им нечего делать в Украине. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не хотите, так, извините, п** то на**й отсюда. Что вы здесь делаете?", — сказала она.

Ведущий "Еспресо" напомнил, что у них прямой эфир и ее ругань услышали зрители. Тогда журналистка отметила, что если граждане хотят жить в собственной стране, то должны объединиться и вместе бороться против внешнего врага.

"Сегодня появилась информация о том, что в Черновцах мужчина умер в ТЦК во время прохождения ВВК. Он туда пришел добровольно. Что с тем мужчиной произошло неизвестно, или у него случился сердечный приступ или еще что-то, но силу к нему никто не применял. У нас же люди начали разгонять, что его убили, заставили и тому подобное. Хотя никаких конкретных деталей этой истории нет", — сказала журналистка.

Журналистка отметила, что принудительная мобилизация была во всех странах мира во время войн, которые были как на территории США, так и Европы, в частности, во Франции и Великобритании.

"В моем окружении немало людей, которые встречались с ТЦК, у них проверяли документы и они даже вместе пили кофе. В нашей команде есть люди, которые уже давно служат в ВСУ. То есть, если мы будем помнить, что закон один для всех и если вы хотите жить в одной стране, то давайте жить по правилам. Если вы не действуете по правилам, то за вами приходит полиция и штрафует, или выписывает административные выговоры. Вот нарушения в этой области. Все, больше не о чем говорить. Вы не хотите? Тогда валите вон отсюда, если вы не хотите. Все же просто", — подчеркнула она.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине прорабатывают вариант подписания контрактов с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Фокус также писал о том, что Министерство здравоохранения предоставило разъяснения, как будет происходить "разбронирование" медицинских работников.