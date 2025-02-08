"Їдьте геть": ведуча Яніна Соколова жорстко висловилася про ухилянтів в прямому ефірі (відео)

Журналістка зауважила, що примусова мобілізація була у всіх країнах світу під час війн, які були як на території США, так і Європи. Зокрема, вона нагадала про жорстку мобілізацію у Франції та Великій Британії.

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Ведуча і журналістка Яніна Соколова вважає, що якщо українці не хочуть служити і захищати свою Батьківщину, то їм немає чого робити в Україні. Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не хочете, так, вибачте, п** те на**й звідси. Що ви тут робите?", — сказала вона.

Ведучий "Еспресо" нагадав, що в них прямий ефір і її лайку почули глядачі. Тоді журналістка зауважила, що якщо громадяни хочуть жити у власній країні, то мають обʼєднатися і разом боротись проти зовнішнього ворога.

"Сьогодні зʼявилася інформація про те, що в Чернівцях чоловік помер в ТЦК під час проходження ВЛК. Він туди прийшов добровільно. Що з тим чоловіком сталось невідомо, чи в нього стався серцевий напад чи ще щось, але силу до нього ніхто не застосовував. В нас же люди почали розганяти, що його вбили, примусили тощо. Хоча жодних конкретних деталей цієї історії немає", — сказала журналістка.

Журналістка зауважила, що примусова мобілізація була у всіх країнах світу під час війн, які були як на території США, так і Європи, зокрема, у Франції та Великій Британії.

"У моєму оточенні чимало людей, які зустрічались з ТЦК, в них перевіряли документи й вони навіть разом пили каву. В нашій команді є люди, які вже давно служать в ЗСУ. Тобто, якщо ми будемо памʼятати, що закон один для всіх і якщо ви хочете жити в одній країні, то нумо жити за правилами. Якщо ви не дієте за правилами, то за вами приходить поліція і штрафує, або виписує адміністративні догани. Ось порушення в цій царині. Все, більше немає про що говорити. Ви не хочете? Тоді валіть геть звідси, якщо ви не хочете. Все ж просто", — наголосила вона.

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні опрацьовують варіант підписання контрактів зі ЗСУ для молодих людей віком від 18 до 24 років.

Фокус також писав про те, що Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення, як відбуватиметься "розбронювання" медичних працівників.