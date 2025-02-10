Хочет перекрыть потери: Россия усиливает мобилизацию на временно оккупированных территориях

Весной этого года мобилизация на временно оккупированных территориях усилится: акцент в РФ делают на привлечении местных жителей, а также на рекрутинге наемников и мигрантов.

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Российская армия продолжает нести потери на фронте: даже привлечение к войне северокорейских военных не может их перекрыть. Поэтому весной оккупационная местная власть усилит мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Россияне "давят" на жителей этих регионов, чтобы заставить подписывать контракты и идти на войну. Особое внимание при этом делают на мигрантах. Об этом сообщили 9 февраля в Центре национального сопротивления.

"Серьезные потери на фронте российские власти пытаются перекрыть мобилизацией на ВОТ Украины, а также рекрутингом наемников и мигрантов", — говорится в сообщении.

В ведомстве акцентируют на том, что сейчас "под прицелом" россиян на ВОТ оказались мигранты, преимущественно — граждане государств из Центральной Азии, которые приезжают сюда в поисках заработка.

Мобилизация людей на ВОТ, как сообщают в центре, происходит под постоянным давлением от российских военкоматов. Они пытаются влиять на жителей этих регионов психологически, чтобы заставить их таким образом присоединиться к армии РФ в войне против Украины. Нередко звучат угрозы арестов, конфискации средств, недвижимости и другого имущества.

Также, как отмечают в Центре национального сопротивления, людям часто угрожают депортацией в отдаленные регионы России.

Такие поступки россиян нарушают статьи 49 и 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Отметим, что россияне не впервые пренебрегают правами людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Так, недавно стало известно о том, что они используют детей как "живой щит". Нередко российское командование размещает свой личный состав в сооружениях, где живут дети, тем самым подвергая их опасности. Об этом Фокус рассказывал 8 февраля.

Также ранее стало известно о том, что украинцам на оккупированных территориях запретили пополнять мобильные счета без наличия паспортов гражданина РФ. С помощью такой инновации россияне хотят отслеживать реальных владельцев мобильных номеров. Подробности об этом Фокус выяснял 7 января.