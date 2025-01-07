Украинцам в оккупации запретили пополнять мобильный счет без паспорта РФ, — ЦНС

По данным Центра нацсопротивления, россияне с помощью этого нововведения планируют отслеживать реальных владельцев мобильных номеров.

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Украинцам на временно оккупированных территориях запретили пополнять мобильный счет без российского паспорта. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне вводят запрет на пополнение счетов баланса мобильного без паспорта. Отныне если житель хочет пополнить баланс мобильной связи наличными — он должен дать паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления объяснили, что таким образом враг планирует отслеживать реальных владельцев номеров, а также использовать это как элемент принудительной паспортизации.

"Ведь для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь удостоверение или паспорт гражданина РФ. Также репрессивный аппарат кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров", — отметили в ЦНС.

Напомним, 29 декабря Центр нацсопротивления сообщил. что россияне в 2025 продадут земельные участки украинцев, которые выехали с оккупированных территорий.

28 декабря в Центре нацсопротивления сообщили, что россияне на Херсонском направлении все чаще дезертируют и самокалечатся.