Українцям в окупації заборонили поповнювати мобільний рахунок без паспорта РФ, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, росіяни за допомогою цього нововведення планують відстежувати реальних власників мобільних номерів.

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Українцям на тимчасово окупованих територіях заборонили поповнювати мобільний рахунок без російського паспорта. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни вводять заборону на поповнення рахунків балансу мобільного без паспорта. Відтепер якщо мешканець хоче поповнити баланс мобільного зв’язку готівкою — він має дати паспорт чи авторизуватись через портал державних послуг", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву пояснили, що таким чином ворог планує відстежувати реальних власників номерів, а також використати це як елемент примусової паспортизації.

"Адже для поповнення рахунку й подальшого спілкування українець тепер має мати посвідку чи паспорт громадянина РФ. Також репресивний апарат кремля буде більше ефективно відстежувати власників номерів", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, 29 грудня Центр нацспротиву повідомив. що росіяни у 2025 продадуть земельні ділянки українців, які виїхали з окупованих територій.

28 грудня в Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни на Херсонському напрямку все частіше дезертирують та самокалічаться.