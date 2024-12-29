Росіяни у 2025 продадуть земельні ділянки українців, які виїхали з окупованих територій, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, вже зараз так званий "зерновий оператор", який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон.

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Росіяни шукають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області "безгосподарчі земельні ділянки" для подальшого продажу. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Йдеться про захоплені землі Херсонської області. Наразі місцевий "зерновий оператор", який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон через "визволителів"", — йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву уточнили, що наступного року окупанти планують виставити на продаж ці ділянки.

"Тобто фактично хочуть відібрати їх у законних власників. Проте зауважимо, що будь-які документи видані РОА є юридично нікчемним і не мають законної сили", — зазначили в ЦНС.

Там також нагадали, що самовільне захоплення землі є злочином за який передбачене покарання.

Нагадаємо, 28 грудня в Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни на Херсонському напрямку все частіше дезертирують та самокалічаться.

21 грудня партизанський рух "Атеш" повідомив, що військові командири РФ відмовляються штурмувати позиції ЗСУ в Херсонській області.