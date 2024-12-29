Россияне в 2025 продадут земельные участки украинцев, которые выехали с оккупированных территорий, — ЦНС

По данным Центра нацсопротивления, уже сейчас так называемый "зерновой оператор", который создали для принудительного отбора зерна у местных фермеров, формирует списки земель владельцы которых покинули регион.

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Россияне ищут на временно оккупированных территориях Херсонской области "бесхозяйственные земельные участки" для дальнейшей продажи. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Речь идет о захваченных землях Херсонской области. Сейчас местный "зерновой оператор", который создали для принудительного отбора зерна у местных фермеров, формирует списки земель владельцы которых покинули регион из-за "освободителей"", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что в следующем году оккупанты планируют выставить на продажу эти участки.

"То есть фактически хотят отобрать их у законных владельцев. Однако заметим, что любые документы выданные РОА являются юридически ничтожным и не имеют законной силы", — отметили в ЦНС.

Там также напомнили, что самовольный захват земли является преступлением за которое предусмотрено наказание.

Напомним, 28 декабря в Центре нацсопротивления сообщили, что россияне на Херсонском направлении все чаще дезертируют и самокалечатся.

21 декабря партизанское движение "Атеш" сообщило, что военные командиры РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области.