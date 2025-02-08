Россияне используют детей на оккупированных территориях как "живой щит", — ЦНС
Оккупационная власть также запрещает людям отселяться из тех зданий и районов, где ВС РФ целенаправленно размещают свой военный контингент и технику.
Российские оккупационные войска размещают свой личный состав в зданиях, где проживают дети, тем самым делая из них "живой щит". Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях российские оккупанты используют гражданские здания для размещения своих военных", — говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления объяснили, что в гостиницах и санаториях на верхних этажах зданий обычно расселяют гражданские семьи с детьми, а на нижних этажах — ВС РФ любят разместить своих солдат.
"Прикрываться гражданскими уже привычная практика для российских войск. Они системно размещают военную технику и личный состав в спальных районах и рядом с частными домами гражданского населения", — подчеркнули в ЦНС.
Там также отметили, что из тех мест, где ВС РФ размещают свою военную технику и личный состав, гражданским людям запрещено отселяться.
Напомним, 18 января Центр нацсопротивления сообщил, что россияне "отжали" тысячи гектаров земли у жителей оккупированной части Луганщины.
7 января Центр нацсопротивления сообщил, что украинцам в оккупации запретили пополнять мобильный счет без паспорта РФ.