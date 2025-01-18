Россияне "отжали" тысячи гектаров земли у жителей оккупированной части Луганщины, — ЦНС

С 1 января 2025 года украинцы, которые не оформили российский паспорт, стали лицами без гражданства.

Related video

Российские захватчики признали 18 тысяч гектаров земли на территории временно оккупированной Луганской области такими, что не имеют владельцев, хотя ими владеют украинцы, которые не захотели оформлять гражданство РФ. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Кремль провел очередную "инвентаризацию" земель на временно оккупированных территориях Луганщины и обнаружил не менее 18 тысяч гектаров угодий, которые якобы никому не принадлежат. На самом деле под "бесхозную" землю попали участки тех украинских владельцев, которые не изменили гражданство и не получили российский паспорт", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что с 1 января 2025 года украинцы на временно оккупированных территориях, которые не получили паспорт страны оккупанта, лишились каких-либо прав.

"Точнее этих прав их лишили российские захватчики. Теперь эту категорию граждан кремль называет лицами без гражданства. Фактически путинский режим сделал местное население изгнанниками в родном доме", — отметили в ЦНС.

Там также призвали всех неравнодушных участвовать в сопротивлении российским захватчикам и помогать Движению сопротивления.

Напомним, 7 января Центр нацсопротивления сообщил, что украинцам в оккупации запретили пополнять мобильный счет без паспорта РФ.

29 декабря в ЦНС сообщили, что россияне в 2025 продадут земельные участки украинцев, которые выехали с оккупированных территорий.