Росіяни "віджали" тисячі гектарів землі у мешканців окупованої частини Луганщини, — ЦНС

З 1 січня 2025 року українці, які не оформили російського паспорта, стали особами без громадянства.

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Російські загарбники визнали 18 тисяч гектарів землі на території тимчасово окупованої Луганської області такими, що не мають власників, хоча ними володіють українці, які не захотіли оформлювати громадянство РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Кремль провів чергову "інвентаризацію" земель на тимчасово окупованих територіях Луганщини і виявив щонайменше 18 тисяч гектарів угідь, які нібито нікому не належать. Насправді ж під "безхозну" землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримали російський паспорт", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву підкреслили, що з 1 січня 2025 українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт країни окупанта, позбулися будь-яких прав.

"Точніше цих прав їх позбавили російські загарбники. Тепер цю категорію громадян кремль називає особами без громадянства. Фактично путінський режим зробив місцеве населення вигнанцями у рідному домі", — наголосили в ЦНС.

Там також закликали усіх небайдужих долучатися до спротиву російським загарбникам і допомагати Руху опору.

Нагадаємо, 7 січня Центр нацспротиву повідомив, що українцям в окупації заборонили поповнювати мобільний рахунок без паспорта РФ.

29 грудня в ЦНС повідомили, що росіяни у 2025 продадуть земельні ділянки українців, які виїхали з окупованих територій.