Росіяни використовують дітей на окупованих територіях як "живий щит", — ЦНС
Окупаційна влада також забороняє людям відселятись з тих будівель та районів, де ЗС РФ цілеспрямовано розміщують свій військовий контингент та техніку.
Російські окупаційні війська розміщують свій особовий склад в будівлях, де проживають діти, тим самим роблячи з них "живий щит". Про це повідомив Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях російські окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових", — йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву пояснили, що у готелях та санаторіях на верхніх поверхах будівель зазвичай розселяють цивільні родини з дітьми, а на нижчих поверхах — ЗС РФ полюбляють розмістити своїх солдатів.
"Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ. Вони системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поруч із приватними будинками цивільного населення", — підкреслили в ЦНС.
Там також наголосили, що з тих місць, де ЗС РФ розміщують свою військову техніку та особовий склад, цивільним людям заборонено відселятися.
Нагадаємо, 18 січня Центр нацспротиву повідомив, що росіяни "віджали" тисячі гектарів землі у мешканців окупованої частини Луганщини.
7 січня Центр нацспротиву повідомив, що українцям в окупації заборонили поповнювати мобільний рахунок без паспорта РФ.