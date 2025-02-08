Росіяни використовують дітей на окупованих територіях як "живий щит", — ЦНС

Окупаційна влада також забороняє людям відселятись з тих будівель та районів, де ЗС РФ цілеспрямовано розміщують свій військовий контингент та техніку.

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Російські окупаційні війська розміщують свій особовий склад в будівлях, де проживають діти, тим самим роблячи з них "живий щит". Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях російські окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву пояснили, що у готелях та санаторіях на верхніх поверхах будівель зазвичай розселяють цивільні родини з дітьми, а на нижчих поверхах — ЗС РФ полюбляють розмістити своїх солдатів.

"Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ. Вони системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поруч із приватними будинками цивільного населення", — підкреслили в ЦНС.

Там також наголосили, що з тих місць, де ЗС РФ розміщують свою військову техніку та особовий склад, цивільним людям заборонено відселятися.

Нагадаємо, 18 січня Центр нацспротиву повідомив, що росіяни "віджали" тисячі гектарів землі у мешканців окупованої частини Луганщини.

7 січня Центр нацспротиву повідомив, що українцям в окупації заборонили поповнювати мобільний рахунок без паспорта РФ.