Хоче перекрити втрати: Росія посилює мобілізацію на тимчасово окупованих територіях

Навесні цього року мобілізація на тимчасово окупованих територіях посилиться: акцент у РФ роблять на залученні місцевих мешканців, а також на рекрутингу найманців та мігрантів.

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Російська армія продовжує зазнавати втрат на фронті: навіть залучення до війни північнокорейських військових не може їх перекрити. Тому навесні окупаційна місцева влада посилить мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни "тиснуть" на мешканців цих регіонів, аби змусити підписувати контракти та йти на війну. Особливу увагу при цьому роблять на мігрантах. Про це повідомили 9 лютого у Центрі національного спротиву.

"Серйозні втрати на фронті російська влада намагається перекрити мобілізацією на ТОТ України, а також рекрутингом найманців та мігрантів", – йдеться у повідомленні.

У відомстві акцентують на тому, що зараз "під прицілом" росіян на ТОТ опинилися мігранти, переважно – громадяни держав з Центральної Азії, які приїжджають сюди у пошуках заробітку.

Мобілізація людей на ТОТ, як повідомляють у центрі, відбувається під постійним тиском від російських військкоматів. Вони намагаються впливати на мешканців цих регіонів психологічно, аби змусити їх у такий спосіб приєднатися до армії РФ у війні проти України. Нерідко лунають погрози арештів, конфіскації коштів, нерухомості та іншого майна.

Також, як зазначають у Центрі національного спротиву, людям часто погрожують депортацією у віддалені регіони Росії.

Такі вчинки росіян порушують статті 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Зазначимо, що росіяни не вперше нехтують правами людей, що мешкають на тимчасово окупованих територіях. Так, нещодавно стало відомо про те, що вони використовують дітей як "живий щит". Нерідко російське командування розміщує свій особовий склад у спорудах, де мешкають діти, тим самим наражаючи їх на небезпеку. Про це Фокус розповідав 8 лютого.

Також раніше стало відомо про те, що українцям на окупованих територіях заборонили поповнювати мобільні рахунки без наявності паспортів громадянина РФ. За допомогою такої інновації росіяни хочуть відстежувати реальних власників мобільних номерів. Подробиці про це Фокус з’ясовував 7 січня.