"Начали битву за центр": ВСУ пошли в наступление на россиян в Даченском в Донецкой области

Украинские защитники пытаются вернуть контроль над населенным пунктом и уже контролируют восточную часть села.

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На Покровском направлении Силы обороны атаковали россиян, которые пытаются закрепиться в Даченском. Под контролем украинских защитников находится часть села. Сейчас начались бои за центр населенного пункта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Нашим казакам удалось с севера атаковать позиции р*сни в восточной части Даченского. Сейчас мы контролируем эту часть села, также начали битву за центр и в дальнейшем плавно передвигаться на запад, чтобы полностью вернуть контроль над населенным пунктом", — проинформировал он.

Также он добавил, что на Покровском направлении продолжаются атаки юго-восточнее Котлиного, так же украинские защитники ведут бои в районе Песчаного.

"Пытаемся пробить оборону противника и срезать эту кошку, борьба началась очень значимая. В районе Лисовки наши казаки отбили атаку и минуснули 6 хряков, постоянный наплыв здесь происходит и нет такого, чтобы было хотя бы день тихо. Также продолжаются атаки в направлении Звирово, от села смогли немного отбросить п**арчуков", — написал он.

"Мучной" добавил, что также идут бои в районе Удачного, где противник на сейчас контролирует посадку южнее села.

"Очаги сопротивления очень тяжелые, уверен, что наше командование делает все правильно и замысел должен сработать" — написал он.

В сводке Генштаба 10 февраля сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Напомним, что 10 февраля сообщалось, что ВС РФ пытаются расширить плацдарм под Купянском. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что противник в районе Двуречной пытался высадить десант, однако плавсредства захватчиков были ликвидированы вместе личным составом.