"Розпочали битву за центр": ЗСУ пішли в наступ на росіян у Даченському на Донеччині

Українські захисники намагаються повернути контроль над населеним пунктом і вже контролюють східну частину села.

Related video

На Покровському напрямку Сили оборони атакували росіян, які намагаються закріпитися в Даченському. Під контролем українських захисників перебуває частина села. Зараз почалися бої за центр населеного пункту. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Нашим козакам вдалося з півночі атакувати позиції р*сні у східній частині Даченського. Зараз ми контролюємо цю частину села, також розпочали битву за центр та у подальшому плавно пересуватися на захід, щоб повністю повернути контроль над населеним пунктом", — проінформував він.

Також він додав, що на Покровському напрямку тривають атаки південно-східніше від Котлиного, так само українські захисники ведуть бої в районі Піщаного.

"Намагаємося пробити оборону противника та зрізати цю кішку, боротьба почалася дуже значуща. В районі Лисівки наші козаки відбили атаку та мінуснули 6 хряків, постійний наплив тут відбувається і немає такого, щоб було хоча б день тихо. Також тривають атаки в напрямку Звірового, від села змогли трохи відкинути п**арчуків", — написав він.

"Мучной" додав, що також ідуть бої в районі Удачного, де противник на зараз контролює посадку південніше від села.

"Очаги супротиву дуже важкі, впевнений, що наше командування робить все правильно і задум повинен спрацювати" — написав він.

В зведенні Генштабу 10 лютого повідомлялося, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

Нагадаємо, що 10 лютого повідомлялося, що ЗС РФ намагаються розширити плацдарм під Куп'янськом. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що противник у районі Дворічної намагався висадити десант, однак плавзасоби загарбників були ліквідовані разом особовим складом.