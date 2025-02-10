Выпуск российских дронов в КНДР: какие БПЛА начнут собирать быстро, — Defense Express

По словам аналитиков, в Северной Корее вместо копий дронов Shahed-136 или "Ланцет", скорее всего, будут выпускать более простые, но не менее опасные беспилотники.

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РФ и КНДР планируют совместное производство дронов, что могут нести в себе значительную опасность. Об этом пишет NHK со ссылкой на источники.

Вместе с тем в КНДР еще с прошлого года активно демонстрируют разработки дронов-камикадзе разного типа. Вместо российских образцов были замечены визуальные копии Harop израильской компании Israel Aerospace Industries и Hero 400 компании Uvision. Среди прочего, у копии противорадиолокационного Harop нет пассивного радиолокационного наведения.

В декабре прошлого года в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи сообщали, что Северной Корее интересна отправка в РФ не только живой силы, но и дополнительного вооружения, в т.ч. дронов-камикадзе. Пока эти дроны замечены не были, а к северокорейским подделкам российский генералитет мог отнестись с сомнением. Однако Пхеньяну предложили другой вариант промышленного сотрудничества.

В Москве могут рассматривать военную промышленность КНДР как придаток к своей. Но с учетом значительно меньшей стоимости производства, наряду с низким качеством продукции, отмечают в Defense Express.

Авторы публикации допускают, что в КНДР вполне может начаться производство низкотехнологичных дронов-камикадзе — не версий Shahed-136 или "Ланцетов", а гораздо более простых изделий.

Примером может быть БПЛА "Молния" с максимально простой конструкцией, который может нести противотанковые мины ТМ-62 в качестве боевой части. Еще один похожий образец — "Привет-82", позволяющий вражеским войскам наносить удары на глубину до 30 км. В обеих конструкциях используют фанеру.

"Привет-82"

Дрон "Привет-82"

Еще один известный образец российских дронов, созданных с максимальной экономией производственных ресурсов — ложная цель "Гербера", которую производят из пенопласта. При этом враг начал ее оснащать боевыми частями весом до 5 кг.

Все комплектующие, кроме деталей корпуса, для таких дронов будут из Китая. Но это вряд ли можно считать преградой, а, напротив, преимуществом с точки зрения логистики. При этом производство таких дронов не потребует от КНДР овладения сложными технологиями, потому что собираются они из широкодоступных материалов и требуют, в первую очередь, дешевой малоквалифицированной рабочей силы.

Напомним, что, по данным военного журналиста Владислава Селезнева, свыше половины КАБов не пересекают границу РФ.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили, что не видят изменения позиции США по Украине, но уточнили, что "идут определенные контакты".