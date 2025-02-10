Более 50% КАБов не пересекают границу РФ: зачем Путин бомбит свои территории, — Селезнев

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, кого Кремль заменил на фронте северокорейскими силами. Он предупредил, что этих военнослужащих не следует недооценивать.

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ВС РФ сбрасывают 500-килограммовые и более тяжелые бомбы на собственные территории. Об этом в эфире телеканала "Киев" 10 февраля рассказал военный журналист Владислав Селезнев.

"Обратите внимание, несколько суток подряд 50% и даже больше российских КАБов прилетают не на территорию нашей страны, а на территорию Курской области. Суджа и пригород в первую очередь страдают из-за того, что российские пилоты сбрасывают те самые КАБы весом 250, 500 и даже больше килограммов", — заметил он.

Эксперт заверил, что президенту РФ Владимиру Путину безразлично, сколько гражданского населения Курской области погибнет, сколько их домов и объектов инфраструктуры будет разрушено.

"Путину абсолютно безразличны так называемые сопутствующие потери. Ему важно достичь определенных результатов", — подчеркнул он.

Селезнев сообщил, что чуть более чем за месяц армия КНДР и ее ячейка, вовлеченная в бои в Курской области, потеряли до 4000 человек.

"Это высокий уровень потерь. И не потому, что северокорейские военнослужащие неспособны, неуклюжи и неэффективны — нет. Потому что таким образом их использует российский Генеральный штаб", — пояснил он.

По словам журналиста, солдаты КНДР выполняют роль "штурмового мяса", которое погибает во время первого же боя. Ранее так РФ использовала так называемых "вагнеровцев" и бывших заключенных.

"Сейчас настало время северокорейских военнослужащих. Они атакуют, пытаются занять те или иные рубежи и позиции, если им это удается — вместо них на эти позиции уже заходят российские военнослужащие. Если же нет — новые и новые партии северокорейских военнослужащих отправляются буквально на смерть", — рассказал эксперт.

Он призвал не недооценивать эти силы. Селезнев уточнил, что они достаточно быстро адаптируются и неоднократно показывали ловкость в противодействии украинским дронам. Бойцы КНДР находят варианты и способы быть эффективными в этом противостоянии, поэтому считать их глупыми и несостоятельными он не советует. Журналист добавил, что северокорейские военные хорошо подготовлены и мотивированы.

Напомним, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВС РФ пытаются расширить плацдарм на Купянском направлении.

Также командование проинформировало, что российские оккупанты в шестой раз попытались установить триколор в Торецке. Вражеские бойцы потерпели смертельный провал.