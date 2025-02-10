Понад 50% КАБів не перетинають кордон РФ: навіщо Путін бомбить свої території, — Селезньов

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, кого Кремль замінив на фронті північнокорейськими силами. Він попередив, що цих військовослужбовців не слід недооцінювати.

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ЗС РФ скидають 500-кілограмові й важчі бомби на власні території. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 10 лютого розповів військовий журналіст Владислав Селезньов.

"Зверніть увагу, кілька діб поспіль 50% і навіть більше російських КАБів прилітають не на територію нашої країни, а на територію Курської області. Суджа і передмістя в першу чергу страждають через те, що російські пілоти скидають ті самі КАБи вагою 250, 500 і навіть більше кілограмів", — зауважив він.

Експерт запевнив, що президенту РФ Володимиру Путіну байдуже, скільки цивільного населення Курської області загине, скільки їхніх будинків та об’єктів інфраструктури буде зруйновано.

"Путіну абсолютно байдуже на так звані супутні втрати. Йому важливо досягти певних результатів", — підкреслив він.

Селезньов повідомив, що трохи більше як за місяць армія КНДР і її осередок, залучений до боїв у Курській області, втратили до 4000 осіб.

"Це високий рівень втрат. І не тому, що північнокорейські військовослужбовці нездатні, незграбні й неефективні — ні. Тому, що в такий спосіб їх використовує російський Генеральний штаб", — пояснив він.

Зі слів журналіста, солдати КНДР виконують роль "штурмового м'яса", яке гине під час першого ж бою. Раніше так РФ використовувала так званих "вагнерівців" і колишніх в’язнів.

"Зараз настав час північнокорейських військовослужбовців. Вони атакують, намагаються зайняти ті чи інші рубежі та позиції, якщо їм це вдається — замість них на ці позиції вже заходять російські військовослужбовці. Якщо ж ні — нові й нові партії північнокорейських військовослужбовців відправляються буквально на смерть", — розповів експерт.

Він закликав не недооцінювати ці сили. Селезньов уточнив, що вони досить швидко адаптуються і неодноразово показували вправність у протидії українським дронам. Бійці КНДР знаходять варіанти й способи бути ефективними у цьому протистоянні, тож вважати їх дурними й неспроможними він не радить. Журналіст додав, що північнокорейські військові добре підготовлені та вмотивовані.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗС РФ намагаються розширити плацдарм на Куп’янському напрямку.

Також командування проінформувало, що російські окупанти вшосте спробували встановити триколор у Торецьку. Ворожі бійці зазнали смертельного провалу.