Випуск російських дронів у КНДР: які БпЛА почнуть збирати швидко, — Defense Express

За словами аналітиків, у Північній Кореї замість копій дронів Shahed-136 або "Ланцет", найімовірніше, випускатимуть простіші, але не менш небезпечні безпілотники.

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РФ і КНДР планують спільне виробництво дронів, що можуть нести в собі значну небезпеку. Про це пише NHK з посиланням на джерела.

Водночас у КНДР ще з минулого року активно демонструють розробки дронів-камікадзе різного типу. Замість російських зразків були помічені візуальні копії Harop ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries і Hero 400 компанії Uvision. Зокрема, у копії протирадіолокаційного Harop немає пасивного радіолокаційного наведення.

У грудні минулого року в Об'єднаному комітеті начальників штабів ЗС Південної Кореї повідомляли, що Північна Корея зацікавлена у надсиланні до РФ не тільки живої сили, а й додаткового озброєння, зокрема дронів-камікадзе. Поки що цих дронів помічено не було, а до північнокорейських підробок російський генералітет міг поставитися із сумнівом. Однак Пхеньяну запропонували інший варіант промислового співробітництва.

У Москві можуть розглядати військову промисловість КНДР як придаток до своєї. Але з урахуванням значно меншої вартості виробництва, поряд із низькою якістю продукції, зазначають у Defense Express.

Автори публікації припускають, що в КНДР цілком може початися виробництво низькотехнологічних дронів-камікадзе — не версій Shahed-136 або "Ланцетів", а набагато простіших виробів.

Прикладом може бути БпЛА "Молния" з максимально простою конструкцією, який може нести протитанкові міни ТМ-62 як бойову частину. Ще один схожий зразок — "Привіт-82", що дає змогу ворожим військам завдавати ударів на глибину до 30 км. В обох конструкціях використовують фанеру.

"Привет-82"

Дрон "Привет-82"

Ще один відомий зразок російських дронів, створених із максимальною економією виробничих ресурсів, — хибна ціль "Гербера", яку виготовляють із пінопласту. Водночас ворог почав її оснащувати бойовими частинами вагою до 5 кг.

Усі складники, крім деталей корпусу, для таких дронів будуть з Китаю. Але це навряд чи можна вважати перешкодою, а, навпаки, перевагою з погляду логістики. Водночас виробництво таких дронів не вимагатиме від КНДР опановування складних технологій, тому що збираються вони з широкодоступних матеріалів і потребують насамперед дешевої малокваліфікованої робочої сили.

Нагадаємо, що, за даними військового журналіста Владислава Селезньова, понад половина КАБів не перетинають кордон РФ.

Також повідомлялося, що в МЗС РФ заявили, що не бачать зміни позиції США щодо України, але уточнили, що "йдуть певні контакти".