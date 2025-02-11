Воевал в Бахмуте: в Украине задержали военного из Германии, который совершал преступления и снимал их на видео

Злоумышленника обнаружили на нелегальной онлайн-платформе, где он выкладывал видео и фотоматериалы. Расследование в отношении Бена Р. начали вести еще в октябре 2021 года.

Related video

В Украине арестован бывший немецкий военный по подозрению в 3 случаях изнасилований. Свои преступления он снимал и выкладывал в сеть. Об этом пишет немецкое издание BILD.

29-летний военный из Германии находится под стражей, и его готовят к экстрадиции. Он подозревается в совершении сексуальных преступлений, в частности, и в Украине. Их он снимал на телефон и выкладывал видеозаписи в интернет. Во время обыска его квартиры в Баварии обнаружили тысячи фото- и видеоматериалов, связанных с насилием над детьми.

Злоумышленника обнаружили на нелегальной онлайн-платформе, где он выкладывал видео и фотоматериалы.

Расследование в отношении Бена Р. начали вести еще в октябре 2021 года. В марте 2022 года ему запретили носить военную форму и выполнять служебные обязанности. В 2023 году он неожиданно появился на фронте в Украине, участвовал в боях под Бахмутом, где воевал против наемников ЧВК "Вагнер".

Он снимал бои на экшн-камеру GoPro и даже показывал собственные ранения.

Кроме трех случаев, упомянутых в ордере на арест, возможны и другие преступления против женщин. Теперь против Бен Р. возбуждено уголовное дело и в Киеве, в частности по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

Напомним, что украинцы в Польше стали "лидерами" среди преступников-иностранцев. За прошлый год они совершили более 9 тысяч преступлений.

Также 10 февраля сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по факту сексуальных домогательств в Киевском университете театра, кино и телевидения им.