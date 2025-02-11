Воював у Бахмуті: в Україні затримали військового з Німеччини, який чинив злочини і знімав їх на відео

Зловмисника виявили на нелегальній онлайн-платформі, де він викладав відео та фотоматеріали. Розслідування щодо Бена Р. почали вести ще у жовтні 2021 року.

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В Україні заарештовано колишнього німецького військового за підозрою у 3 випадках зґвалтувань. Свої злочини він фільмував і викладав в мережу. Про це пише німецьке видання BILD.

29-річний військовий з Німеччини перебуває під вартою, і його готують до екстрадиції. Він підозрюється у вчиненні сексуальних злочинів, зокрема, і в Україні. Їх він знімав на телефон і викладав відеозаписи в інтернет. Під час обшуку його квартири в Баварії виявили тисячі фото- та відеоматеріалів, пов'язаних із насильством над дітьми.

Зловмисника виявили на нелегальній онлайн-платформі, де він викладав відео та фотоматеріали.

Розслідування щодо Бена Р. почали вести ще у жовтні 2021 року. У березні 2022 року йому заборонили носити військову форму та виконувати службові обов'язки. У 2023 році він зненацька з'явився на фронті в Україні, брав участь у боях під Бахмутом, де воював проти найманців ПВК "Вагнер".

Він знімав бої на екшн-камеру GoPro і навіть показував власні поранення.

Окрім трьох випадків, згаданих в ордері на арешт, можливі й інші злочини проти жінок. Тепер проти Бен Р. порушено кримінальну справу і в Києві, зокрема за звинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої.

Нагадаємо, що українці в Польщі стали "лідерами" серед злочинців-іноземців. За минулий рік вони скоїли понад 9 тисяч злочинів.

Також 10 лютого повідомлялося, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом сексуальних домагань в Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого.