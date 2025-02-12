Существует лишь несколько условий: юристы рассказали, в каких случаях можно отказаться от повестки

Юристы называют лишь несколько оснований для отказа от повестки. В других случаях лицо должно нести ответственность.

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Во время действия военного положения и мобилизации в Украине военнообязанных волнует вопрос, можно ли отказаться от вручения повестки. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, возможно ли это.

Юристы напомнили, что повестка — это вызов военнообязанного в военкомат с целью выполнения правил воинского учета. Чаще всего она вручается с целью:є=

постановки на воинский учет;

обновление учетных данных;

прохождение ВВК;

определение уровня пригодности к военной службе.

Если военнообязанный обновил учетные данные или имеет отметки об отсрочке, то оснований для вручения повестки нет. В таком случае представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки нужно объяснить, что данные не изменились.

Можно ли отказаться от повестки

Отказаться от повестки без юридических последствий могут только лица, которые были исключены из воинского учета — они с момента исключения с учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК. Также это возможно при условиях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Ответственность за отказ от повестки

Отказ от повестки трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации. Этот факт фиксируется представителями ТЦК — они должны составить соответствующий акт об отказе от документа, где военнообязанный может указать причины отказа от повестки и подписать. Такой акт является основанием для привлечения лица к административной ответственности.

Ранее юристы рассказывали, сколько времени действует отсрочка от мобилизации. Некоторым она может быть продлена автоматически, а некоторые будут ограничены в сроках.

Добавим, что в феврале 2025 года мобилизовать могут несколько категорий населения. Некоторые могут вступить в ряды ВСУ добровольно.