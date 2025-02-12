Существует лишь несколько условий: юристы рассказали, в каких случаях можно отказаться от повестки
Юристы называют лишь несколько оснований для отказа от повестки. В других случаях лицо должно нести ответственность.
Во время действия военного положения и мобилизации в Украине военнообязанных волнует вопрос, можно ли отказаться от вручения повестки. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, возможно ли это.
Юристы напомнили, что повестка — это вызов военнообязанного в военкомат с целью выполнения правил воинского учета. Чаще всего она вручается с целью:є=
- постановки на воинский учет;
- обновление учетных данных;
- прохождение ВВК;
- определение уровня пригодности к военной службе.
Если военнообязанный обновил учетные данные или имеет отметки об отсрочке, то оснований для вручения повестки нет. В таком случае представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки нужно объяснить, что данные не изменились.
Можно ли отказаться от повестки
Отказаться от повестки без юридических последствий могут только лица, которые были исключены из воинского учета — они с момента исключения с учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК. Также это возможно при условиях:
- если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);
- повестку вручает не уполномоченное на это лицо;
- на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.
Ответственность за отказ от повестки
Отказ от повестки трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации. Этот факт фиксируется представителями ТЦК — они должны составить соответствующий акт об отказе от документа, где военнообязанный может указать причины отказа от повестки и подписать. Такой акт является основанием для привлечения лица к административной ответственности.
Ранее юристы рассказывали, сколько времени действует отсрочка от мобилизации. Некоторым она может быть продлена автоматически, а некоторые будут ограничены в сроках.
Добавим, что в феврале 2025 года мобилизовать могут несколько категорий населения. Некоторые могут вступить в ряды ВСУ добровольно.