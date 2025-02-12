Існує лише декілька умов: юристи розповіли, в яких випадках можна відмовитись від повістки

Юристи називають лише декілька підстав для відмови від повістки. В інших випадках особа має нести відповідальність.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язаних хвилює питання, чи можна відмовитись від вручення повістки. Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" дрозповіли, чи можливо це.

Юристи нагадали, що повістка — це виклик військовозобов’язаного до військкомату з метою виконання правил військового обліку. Найчастіше вона вручається з метою:є=

постановки на військовий облік;

оновлення облікових даних;

проходження ВЛК;

визначення рівня придатності до військової служби.

Якщо військовозобов'язаний оновив облікові дані або має відмітки про відстрочку, то підстав для вручення повістки немає. У такому випадку представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки потрібно пояснити, що дані не змінились.

Чи можна відмовитись від повістки

Відмовитись від повістки без юридичних наслідків можуть лише особи, які були виключені з військового обліку — вони від моменту виключення з обліку не мають жодного юридичного та правового зв’язку з ТЦК. Також це можливо за умов:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Відповідальність за відмову від повістки

Відмова від повістки трактується як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Цей факт фіксується представниками ТЦК — вони повинні скласти відповідний акт про відмову від документа, де військовозобов’язаний може зазначити причини відмови від повістки та підписатись. Такий акт є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Раніше юристи розповідали, скільки часу діє відстрочка від мобілізації. Деякому вона може бути продовжена автоматично, а деякі будуть обмежені в строках.

Додамо, що в лютому 2025 року мобілізувати можуть декілька категорій населення. Деякі можуть вступити до лав ЗСУ добровільно.