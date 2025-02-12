Бойцы 425-го ОШБ "Скала" показали, как уничтожают ВС РФ в Песчаном (видео)

Российские оккупанты прятались в жилых домах и погребах, но это не спасло их от профессионалов аэроразведки. Как только их место дислокации засекли, в бой вступили операторы ударных БПЛА и пехотинцы.

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Украинским военным удалось отбить у российской армии позиции в Песчаном Донецкой области. Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Скала" показали видео работы военных возле поселка.

Сначала аэроразведка выследила шестерых российских оккупантов, которые прятались в жилых домах и погребах. После этого работают операторы ударных дронов — скидывают на них взрывчатку. Россияне прячутся по сараям и подвалам. Далее на зачистку позиций выходят пехотинцы.

Исходя из кадров, можно понять, что украинские военные тщательно исследуют местность перед проведением боевых операций.

Напомним, удачные операции ВСУ в селе вызвали волну слухов в российских Telegram-каналах о начале наступления на Покровском направлении. Украинские военные получили подкрепление, что позволило достигнуть тактических успехов.

Танкисты Северской бригады ВСУ ранее прямой наводкой уничтожили российские фортификации в Донецкой области.