Бійці 425-го ОШБ "Скала" показали, як знищують ЗС РФ у Піщаному (відео)

Російські окупанти ховалися в житлових будинках і льохах, але це не врятувало їх від професіоналів аеророзвідки. Щойно їхнє місце дислокації засікли, в бій вступили оператори ударних БПЛА і піхотинці.

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Українським військовим вдалося відбити у російської армії позиції в Піщаному Донецької області. Бійці 425-го окремого штурмового батальйону (ОШБ) "Скала" показали відео роботи військових біля селища.

Спочатку аеророзвідка вистежила шістьох російських окупантів, які ховалися в житлових будинках і льохах. Після цього працюють оператори ударних дронів — скидають на них вибухівку. Росіяни ховаються по сараях і підвалах. Далі на зачистку позицій виходять піхотинці.

Виходячи з кадрів, можна зрозуміти, що українські військові ретельно досліджують місцевість перед проведенням бойових операцій.

Нагадаємо, вдалі операції ЗСУ в селі викликали хвилю чуток у російських Telegram-каналах про початок наступу на Покровському напрямку. Українські військові отримали підкріплення, що дозволило досягти тактичних успіхів.

Танкісти Сіверської бригади ЗСУ раніше прямим наведенням знищили російські фортифікації в Донецькій області.