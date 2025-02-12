Возглавлял штаб Антитеррористического центра: глава СБУ Малюк лично задержал агента ФСБ

Украинские силовики использовали агента ФСБ для дезинформации. В общем СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

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В среду, 12 февраля, Служба безопасности задержала чиновника, который с 2016 года возглавлял штаб Антитеррористического центра СБ Украины. Об этом сообщили в украинской спецслужбе.

Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавил операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации руководитель ведомства напрямую докладывал президенту Владимиру Зеленскому.

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Как рассказал Василий Малюк, во время разработки и многоходовой реализации спецоперации, СБУ использовала все возможные гласные и негласные формы и методы деятельности и широкую палитру оперативно-технических мероприятий.

За счет шифрованных программных закладок специалисты спецслужбы проникли в мобильные терминалы и компьютеры предателя, документируя сбор и передачу соответствующей информации врагу. Кроме того, таким образом СБУ длительное время передавала ФСБ РФ дезинформацию. Всего СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

Как отмечается, о деталях спецоперации СБУ сообщит в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году сотрудники Службы безопасности вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который на тот момент возглавлял ОСГВ "Хортица", задержали подполковника из Волынской области. Предатель работал на врага за "идею", не получая денежного вознаграждения.

Также Фокус писал, что Служба безопасности задержала за госизмену временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.