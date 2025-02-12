Украина не будет снижать призывной возраст до 18 лет, несмотря на давление США, — Politico

Киев не хочет мобилизовать людей в возрасте от 18 до 24 лет, поэтому решил поощрить молодых людей идти в армию выгодными военными контрактами, предлагая 1 миллион гривен, пишет издание Politico.

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Украина не собирается снижать призывной возраст с 25 до 18 лет, несмотря на давление со стороны Белого дома. Вместо этого она предлагает другой подход, чтобы привлечь молодежь служить в армии. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, Киев не хочет мобилизовать людей в возрасте от 18 до 24 лет, поэтому решил поощрить молодых людей идти в армию выгодными военными контрактами, предлагая 1 миллион гривен, социальные льготы и элитное обучение для добровольцев, которые заключили контракты до 25 лет. Но это решение разозлило некоторых украинских солдат, которые добровольно пошли в армию и все еще служат, несмотря на отсутствие перспективы демобилизации и не получают тех льгот, которые предлагаются молодежи.

"Государство обесценивает всех тех, кто добровольно пошел в армию в начале полномасштабной войны. Кажется, выбирая между непопулярными решениями, они решили пренебречь мотивацией тех, кто уже служит", — написал в Facebook Маси Найем, украинский военнослужащий и известный юрист.

Контракт также предусматривает беспроцентную ипотеку, государственное обучение, доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, включая зубное протезирование, и право на выезд за границу. В министерстве утверждают, что новая инициатива призвана показать, что армия ценит свой народ в Украине и вознаграждает его.

Издание приводит размер зарплаты действующих военнослужащих ВСУ и их надбавки, которые они получают за боевые выходы.

"Контракт 18-24" — это не принуждение, мобилизация или обязательства", — заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем заявлении.

Новый закон также гарантирует освобождение от мобилизации на 12 месяцев после окончания контракта, который длится год.

"Украинская армия меняется, превращается в современную, сильную и ловкую силу. "Контракт 18-24" знаменует собой значительный шаг к созданию профессиональной армии высшего уровня, где каждый доброволец является бесценным достоянием и неотъемлемой частью силы нашей обороны", — добавил Умеров.

Напомним, что в обновленной версии мобильного приложения "Резерв+" была добавлена возможность подать заявку на заключение однолетнего контракта в рамках проекта Министерства обороны Украины "Контракт 18-24".

Также сообщалось, что в Украине стартовал проект "Контракт 18-24", направленный на привлечение в ряды ВСУ молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.