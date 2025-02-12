Україна не буде знижувати призовний вік до 18 років попри тиск США, — Politico

Київ не хоче мобілізувати людей віком від 18 до 24 років, тому вирішив заохотити молодих людей йти в армію вигідними військовими контрактами, пропонуючи 1 мільйон гривень, пише видання Politico.

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Україна не збирається знижувати призовний вік з 25 до 18 років, попри тиск з боку Білого дому. Замість цього вона пропонує інший підхід, аби привабити молодь служити в армії. Про це пише Politico.

Як зазначає видання, Київ не хоче мобілізувати людей віком від 18 до 24 років, тому вирішив заохотити молодих людей йти в армію вигідними військовими контрактами, пропонуючи 1 мільйон гривень, соціальні пільги та елітне навчання для добровольців, які заключили контракти до 25 років. Але це рішення розлютило деяких українських солдатів, які добровільно пішли в армію і все ще служать, попри відсутність перспективи демобілізації і не отримують тих пільг, які пропонуються молоді.

"Держава знецінює всіх тих, хто добровільно пішов в армію на початку повномасштабної війни. Здається, вибираючи між непопулярними рішеннями, вони вирішили знехтувати мотивацією тих, хто вже служить", – написав у Facebook Масі Найєм, український військовослужбовець і відомий юрист .

Контракт також передбачає безвідсоткову іпотеку, державне навчання, доступ до безкоштовного медичного обслуговування, включаючи зубне протезування, і право на виїзд за кордон. У міністерстві стверджують , що нова ініціатива покликана показати, що армія цінує свій народ в Україні та винагороджує його.

Видання наводить розмір зарплати діючих військовослужбовців ЗСУ і їхні надбавки, які вони отримують за бойові виходи.

"Контракт 18-24" — це не примус, мобілізація чи зобов’язання", — заявив міністр оборони України Рустем Умеров у своїй заяві.

Новий закон також гарантує звільнення від мобілізації на 12 місяців після закінчення контракту, який триває рік.

"Українська армія змінюється, перетворюється на сучасну, сильну та спритну силу. "Контракт 18-24" знаменує собою значний крок до створення професійної армії вищого рівня, де кожен доброволець є безцінним надбанням і невід’ємною частиною сили нашої оборони", – додав Умєров.

Нагадаємо, що в оновленій версії мобільного застосунку "Резерв+" було додано можливість подати заявку на укладення однорічного контракту в рамках проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24".

Також повідомлялося, що в Україні стартував проєкт "Контракт 18-24", спрямований на залучення до лав ЗСУ молодих українців віком від 18 до 24 років.