"Летали трое суток": десантники ВСУ взяли в плен 9 россиян с помощью громкоговорителя (видео)

Сначала украинские бойцы разбили российские блиндажи, а затем несколько дней оказывали на оккупантов морально-психологическое давление. Россияне сдавались с белым флагом в руках.

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Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с помощью дрона с громкоговорителем взяли в плен сразу 9 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады в своем Facebook.

"Сичеславцы взяли в плен россиян с помощью дрона", — говорится в сообщении.

Украинские десантники объяснили, что специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологического истощения вражеских пехотинцев длилась несколько дней.

"Засекли точку, где они накапливаются и начали отрабатывать FPV-дронами, разбирать блиндажи", — отметил боец 25 ОПДБр с позывным "Маня".

Как результат этих действий — 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель.

"Мы летали 3 суток с разным текстом, который проигрывали постоянно", — рассказал боец ВСУ с позывным "Маляр".

На самом видео видно, как 9 оккупантов в сопровождении дрона с громкоговорителем направляются по дороге, которую им указывают. Россиянин, который идет впереди всех, держит в руке белый флаг.

Впоследствии показано, как оккупантов берут в плен украинские бойцы.

Напомним, 7 февраля в Курской области в плен сдался 21 оккупант. Некоторые из них заговорили о расправах над пленными украинцами.

В январе командир танка ВС РФ пришел к ВСУ под Волчанском и сдался в плен.