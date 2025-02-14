"Летали трое суток": десантники ВСУ взяли в плен 9 россиян с помощью громкоговорителя (видео)
Сначала украинские бойцы разбили российские блиндажи, а затем несколько дней оказывали на оккупантов морально-психологическое давление. Россияне сдавались с белым флагом в руках.
Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с помощью дрона с громкоговорителем взяли в плен сразу 9 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады в своем Facebook.
"Сичеславцы взяли в плен россиян с помощью дрона", — говорится в сообщении.
Украинские десантники объяснили, что специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологического истощения вражеских пехотинцев длилась несколько дней.
"Засекли точку, где они накапливаются и начали отрабатывать FPV-дронами, разбирать блиндажи", — отметил боец 25 ОПДБр с позывным "Маня".
Как результат этих действий — 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель.
"Мы летали 3 суток с разным текстом, который проигрывали постоянно", — рассказал боец ВСУ с позывным "Маляр".
На самом видео видно, как 9 оккупантов в сопровождении дрона с громкоговорителем направляются по дороге, которую им указывают. Россиянин, который идет впереди всех, держит в руке белый флаг.
Впоследствии показано, как оккупантов берут в плен украинские бойцы.
Напомним, 7 февраля в Курской области в плен сдался 21 оккупант. Некоторые из них заговорили о расправах над пленными украинцами.
В январе командир танка ВС РФ пришел к ВСУ под Волчанском и сдался в плен.