"Літали три доби": десантники ЗСУ взяли у полон 9 росіян за допомогою гучномовця (відео)

Спочатку українські бійці розбили російські бліндажі, а потім кілька днів чинили на окупантів морально-психологічний тиск. Росіяни здавались з білим прапором у руках.

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Військовослужбовці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ за допомогою дрона з гучномовцем взяли у полон одразу 9 російських окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади у своєму Facebook.

"Січеславці взяли в полон росіян за допомогою дрона", — йдеться у повідомленні.

Українські десантники пояснили, що спеціальна операція зі знищення позицій противника та морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала кілька днів.

"Засікли точку, де вони накопичуються і почали відпрацьовувати FPV-дронами, розбирати бліндажі", — зазначив боєць 25 ОПДБр з позивним "Маня".

Як результат цих дій — 9 росіян вирішили здатися в полон дрону, на який Січеславські десантники встановили гучномовець.

"Ми літали 3 доби з різним текстом, який програвали постійно", — розповів боєць ЗСУ з позивним "Маляр".

На самому відео видно, як 9 окупантів під супровід дрона з гучномовцем прямують дорогою, яку їм вказують. Росіянин, який йде попереду усіх, тримає в руці білий прапор.

Згодом показано, як окупантів беруть у полон українські бійці.

Нагадаємо, 7 лютого в Курській області у полон здався 21 окупант. Дехто з них заговорив про розправи над полоненими українцями.

У січні командир танка ЗС РФ прийшов до ЗСУ під Вовчанськом і здався у полон.