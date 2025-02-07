На Курщині 21 окупант здався в полон: вони заговорили про розправи над бійцями ЗСУ

Бійці ЗС РФ підтвердили, що отримують наказ не брати у полон українських військових. Одним з військовослужбовців виявився українець, якому лише 21 рік.

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Обмінний фонд поповнили понад 20 бійців ЗС РФ. Про це 5 лютого повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На Курщині десантники взяли в полон 21 окупанта

Десантники з сумісника захопили у полон 21 військовослужбовця ворожої армії. У ДШВ запевнили, що полоненим вчасно надали медичну допомогу.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", — закликали в ДШВ.

На Курщині 21 окупант здався в полон: що вони розповіли

7 лютого у ДШВ передали, що троє полонених — Батраханов, Лєонтьєв і Колмаков — поскаржились на покарання у ворожому війську. Командування не вказало, що згадані бійці ЗС РФ були в складі групи з 21 окупанта. Однак зазначено, що вони були захоплені у полон на Курщині, і Фокус помітив схожих на них чоловіків у відео від 5 лютого, вдягнених у той самий одяг.

Кадри зверху — з відео від 5 лютого, а знизу — від 7 лютого Фото: колаж Фокус

Батраханов, Лєонтьєв і Колмаков — бійці 155-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ. Вони поповнили обмінний фонд вже через місяць-два після того, як підписали контракти.

"Це та сама 155-а бригада, солдати якої відзначаються особливо жорстоким поводженням з військовополоненими українськими воїнами. Полонені розповідають, що чули про випадки особливо жорстокого поводження морпіхами з українськими військовополоненими, але не були свідками. Зазвичай такі накази віддавали командири підрозділів. За відмову виконати погрожували "обнулять"", — передали у ДШВ.

Пресслужба запевнила, що військовополонені утримуються в умовах належного рівня й отримали медичну допомогу.

"(Чув, — ред.), що не беруть у полон, вбивають. Чутки ходили, і в частині теж", — розповів один з окупантів.

Він підтвердив репутацію бригади, що її бійці не беруть у полон українських військових, натомість влаштовуючи жорстоку розправу, в тому числі відрізаючи різні частини тіла й обезголовлюючи.

Інший окупант розповів, що потрапив на війну, бо підписав контракт через "дуже великі борги". Він уточнив, що йдеться про понад два мільйони, найімовірніше, рублів. Військовослужбовець РФ також підтвердив, що отримував наказ "у полон не брати".

"Між солдатів, своїх хлопців такі от чутки ходили, що в полон не брати, там і вуха різали, і голови", — додав він.

Окупант поділився, що опинився з групою в оточенні, а потім по них свої ж почали бити з мінометів. Тоді вони й вирішили здаватися. Зізнався, що його лякали катуваннями у полоні, а натомість українські військові "віддали останню воду, банку тушкованки" та допомагали тягнути пораненого.

Також військовополонений підтвердив, що чув про вбивства за спробу втечі. З його слів, якщо втікача спіймають, можуть "обнулити". На полігоні з ним навчалися бійці КНДР, але в окремій групі. Росіянам до них наближатися забороняли, бачили лише з відстані від 15 метрів.

На Курщині десантники взяли в полон 21 окупанта: серед них — українець

У "РІА Південь" помітили, що у групі військовополонених був уродженець селища Михайлівка Запорізької області Іван Вихарєв, 2003 року народження. Йдеться про населений пункт, розташований за 50 кілометрів від Мелітополя.

Іван Вихарєв та група військовополонених Фото: «РІА Південь»

Вихарєв не зміг згадати власний підрозділ, сказавши лише про якусь "34 групу". Як саме він опинився у ЗС РФ — невідомо. Окупаційна влада переконує, що не залучає призовників з ТОТ до боїв. Однак джерело ЗМІ з окупації повідомило, що після навчань частину таких бійців перекидають на фронт.

"Наш знайомий уже проходив службу в українській армії. Коли його призвали він доводив, що вже служив. Однак у військкоматі йому сказали: "Ти служив Україні, а тепер послужиш Росії". Спочатку його відправили в учебку в Краснодарський край. А нещодавно він зателефонував і сказав, що зі строковиків формують підрозділи й готують до відправки на Курську область", — розповів неназваний інформатор.

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