Військовослужбовці ЗСУ за допомогою мандаринки взяли у полон росіянина на Сумщині (відео)

Спочатку росіянин махав руками, аби дати зрозуміти, що він готовий здатись у полон. Українські захисники пообіцяли незабаром оприлюднити відео першого допиту цього солдата.

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Бійці 117 окремої бригади ТрО Збройних сил України взяли у полон російського окупанта в Сумській області, використавши для цього мандаринку. Про це повідомила пресслужба 117 бригади.

Українські захисники пояснили, що під час розвідки помітили групу військових РФ, частину з яких ліквідували за допомогою "точних скидів з дрона".

"Один боєць виявив бажання перейти на світлу сторону та зберегти власне життя. Що робити та куди йти далі ворогу написали наші бійці в записці, яку останній отримав зі скиду. А, щоб військовий РФ точно зрозумів серйозність намірів, разом з запискою "у подарунок" отримав мандарин, який допоміг йому вийти на українську землю", — зазначено у підписі до відео.

На оприлюднених кадрах видно, що російський окупант спочатку махає руками, даючи у такий спосіб зрозуміти, що він хоче здатись.

Після цього до росіянина підлітає дрон та скидає записку з мандаринкою. Після того, як військовий РФ прочитав те, що було вказано у записці, він виконує вказівки бійців ЗСУ та, ймовірно, прямує у той бік, куди йому вказали.

Українські захисники також пообіцяли незабаром оприлюднити відео першого допиту цього російського солдата.

Нагадаємо, 22 січня бійці ЗСУ розповіли особливості взяття у полон солдата КНДР та те, як він просив вмикати любовні фільми.

17 січня бійці "Азову" на Торецькому напрямку взяли у полон ескімоса.