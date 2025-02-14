Преподавала украинский язык: умерла учительница, портрет которой нарисован на доме в Авдеевке

13 февраля 2025 года стало известно о смерти учительницы украинского языка Марины Марченко. Мурал с ее лицом в 2016 году нарисовал австралийский художник Гвидо ван Хелтено.

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В Днепре умерла учительница украинского языка из Авдеевки Марина Григорьевна Марченко, которая стала известна благодаря муралу с ее изображением на разрушенном доме. О смерти преподавательницы сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

"С глубокой скорбью сообщаем о тяжелой утрате для всей Авдеевской громады. Ушла из жизни учительница украинского языка и литературы, заслуженный учитель Украины, отличник образования Марина Марченко", — рассказали в ОГА.

Она была не только мудрым и профессиональным педагогом и наставницей, но и добрым отзывчивым человеком. Марина Григорьевна всегда отличалась преданностью своему делу, стремлением к справедливости и активной жизненной позицией, говорится в сообщении.

Учительница украинского языка, несмотря на постоянную опасность, работала в Авдеевке. Уехать из родного города ей пришлось в 2022 году, после полномасштабного вторжения. Поскольку ее дом был разрушен, женщина переехала в Днепропетровскую область.

Марина Марченко стала известна в мире после того, как в 2016 году австралийский художник Гвидо ван Хелтено изобразил ее портрет на стене одного из разрушенных в Авдеевке домов. Образ художник искал по фотографиям выдающихся людей, которые предоставили власти города, пытаясь таким образом нарисовать "войну на войне".

ТСН сообщала, что портрет рисовали два дня, а растянулся он на четыре этажа. Сама героиня только от учеников узнала, что ее портрет рисуют на доме, который местные жители называют "раскраска".

Два года назад "Радио.Свобода" рассказывало, что в свои 80 лет Марина Марченко продолжала преподавать онлайн. Также она верила, что сможет вернуться домой в разрушенный город.

Напомним, в октябре 2024 года на улице Введенской, 6 в Подольском районе Киева появился масштабный мурал с главой ГУР Кириллом Будановым, нарисованный стритарт-художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман.

Но оказалось, что это здание является памятником архитектуры местного значения, поэтому в КГГА требовали убрать роспись.