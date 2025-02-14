Викладала українську мову: померла вчителька, портрет якої намальований на будинку в Авдіївці

13 лютого 2025 року стало відомо про смерть вчительки української мови Марини Марченко. Мурал з її обличчям у 2016 році намалював австралійський художник Гвідо ван Хелтено.

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У Дніпрі померла вчителька української мови з Авдіївки Марина Григорівна Марченко, яка стала відома завдяки муралу з її зображенням на зруйнованому будинку. Про смерть викладачки повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації.

"З глибоким сумом сповіщаємо про важку втрату для всієї Авдіївської громади. Пішла з життя вчителька української мови та літератури, заслужений вчитель України, відмінник освіти Марина Марченко", — розповіли в ОДА.

Вона була не тільки мудрою і професійною педагогинею і наставницею, а й доброю чуйною людиною. Марина Григорівна завжди відзначалась відданістю своїй справі, прагненням до справедливості та активною життєвою позицією, йдеться у повідомленні.

Вчителька української мови, попри постійну небезпеку, працювала в Авдіївці. Виїхати з рідного міста їй довелося у 2022 році, після повномасштабного вторгнення. Оскільки її будинок був зруйнований, жінка переїхала у Дніпропетровську область.

Марина Марченко стала відома у світі після того, як у 2016 році австралійський художник Гвідо ван Хелтено зобразив її портрет на стіні одного зі зруйнованих у Авдіївці будинків. Образ митець шукав по фотографіях видатних людей, які надала влада міста, намагаючись таким чином намалювати "війну на війні".

ТСН повідомляла, що портрет малювали два дні, а розтягнувся він на чотири поверхи. Сама героїня лише від учнів дізналася, що її портрет малюють на будинку, який місцеві мешканці називають "розмальовка".

Два роки тому "Радіо.Свобода" розповідало, що у свої 80 років Марина Марченко продовжувала викладати онлайн. Також вона вірила, що зможе повернутися додому до зруйнованого міста.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року на вулиці Введенській, 6 у Подільскому районі Києва з’явився масштабний мурал з очільником ГУР Кирилом Будановим, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман.

Але виявилося, що ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення, тому у КМДА вимагали прибрати розпис.