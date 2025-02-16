"Стала фейерверком": в "Азове" показали эффектный удар по российской РСЗО "Град" (видео)

Реактивную систему оккупанты везли на "ночное боевое задание" с полным пакетом ракет. Аэроразведчики бригады "Азов" вовремя обнаружили цель и запустили FPV-дрон.

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Реактивную систему оккупанты везли на ночное боевое задание с полным "пакетом" ракет, но внезапно она "стала фейерверком". Однако специалисты аэроразведки "Азова" вовремя обнаружила цель при помощи БПЛА "Лелека".

Координаты РСЗО получил оператор FPV-дрона и с первой попытки угодил в нее. Результат точной работы "азовцев" — сильная детонация боекомплекта. Вместо обстрела украинских позиций оккупанты потерпели поражение.

"Остатки оккупантов, разбросанные вперемешку с горелым металлом, будут служить напоминанием, что "Азов" достанет везде", — предупреждает бригада.

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