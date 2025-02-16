"Стала феєрверком": в "Азові" показали ефектний удар по російській РСЗВ "Град" (відео)

Реактивну систему окупанти везли на "нічне бойове завдання" з повним пакетом ракет. Аеророзвідники бригади "Азов" вчасно виявили ціль і запустили FPV-дрон.

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Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали, як можна знищити російську РСЗВ "Град" разом із боєкомплектом. Відео вдалого влучання вони опублікували в Telegram.

Реактивну систему окупанти везли на нічне бойове завдання з повним "пакетом" ракет, але раптово вона "стала феєрверком". Однак фахівці аеророзвідки "Азова" вчасно виявили ціль за допомогою БПЛА "Лелека".

Координати РСЗВ отримав оператор FPV-дрона і з першої спроби влучив у неї. Результат точної роботи "азовців" — сильна детонація боєкомплекту. Замість обстрілу українських позицій окупанти зазнали поразки.

"Залишки окупантів, розкидані упереміш із горілим металом, слугуватимуть нагадуванням, що "Азов" дістане скрізь", — попереджає бригада.

Фокус раніше писав, як армія РФ відчуває дефіцит 220-мм реактивних снарядів. Купувати ці боєприпаси доведеться в найнесподіваніших країнах.

Нагадаємо, росЗМІ випустили сюжет про "надзвичайно небезпечний боєприпас", який нібито знаходять діти, що живуть у Курській області. Виявилося, що це — проста ялинкова іграшка.