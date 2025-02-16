В Украине впервые уничтожили новейшую систему ТОС-2 "Тосочка" войск РФ (фото)

Украинские военные впервые уничтожили улучшенную огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Предположительно, в нее угодили оптоволоконные FPV-дроны.

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Российская армия потеряла на фронте в Украине модернизированную огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". По данным OSINT-аналитиков, это произошло на Покровском направлении.

"Первая уничтоженная российская 220-мм РСЗО ТОС-2. 14 февраля 2025 года, Покровское направление", — сообщил в соцсети Х исследователь под ником Aloha.

Впервые системы ТОС-2 "Тосочка" показали на учениях "Кавказ" в 2020 году

Аналитики команды Defense Express отмечают, что детали уничтожения и каким оружием это удалось сделать, пока неизвестны. Предположительно, в РСЗО угодили оптоволоконные FPV-дроны.

ВС РФ потеряли систему ТОС-2 "Тосочка": что о ней известно?

ТОС-2 "Тосочка" — это продукт развитие тяжелых огнеметных систем типа ТОС, активно применяемых оккупантами в Украине. Известная разработка — ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепек".

Впервые системы ТОС-2 "Тосочка" показали на учениях "Кавказ" в 2020 году. Первое реальное подтверждение использования ТОС-2 "Тосочка" в Украине появилось в январе 2024 года в Луганской области.

По состоянию на сегодня неизвестно, сколько таких машин имеется на вооружении армии агрессора. Defense Express предполагает, что речь может идти о незначительном количестве. В 2024 году у ВС РФ фиксировалось 55 систем ТОС-1.

Напомним, в ноябре прошлого года подразделения ВСУ в Харьковской области поразили две тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" в Харьковской области.

В России также демонстрировали новую тяжелую огнеметную установку ТОС-3 "Дракон". Разрабатывает машину "Омсктрансмаш".