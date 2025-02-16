В Україні вперше знищили новітню систему ТОС-2 "Тосочка" військ РФ (фото)

Українські військові вперше знищили модернізовану вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка". Імовірно, в неї влучили оптоволоконні FPV-дрони.

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Російська армія втратила на фронті в Україні модернізовану вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка". За даними OSINT-аналітиків, це сталося на Покровському напрямку.

"Перша знищена російська 220-мм РСЗВ ТОС-2. 14 лютого 2025 року, Покровський напрямок", — повідомив у соцмережі Х дослідник під ніком Aloha.

Уперше системи ТОС-2 "Тосочка" показали на навчаннях "Кавказ" 2020 року

Аналітики команди Defense Express зазначають, що деталі знищення і якою зброєю це вдалося зробити, поки невідомі. Імовірно, в РСЗВ влучили оптоволоконні FPV-дрони.

ЗС РФ втратили систему ТОС-2 "Тосочка": що про неї відомо?

ТОС-2 "Тосочка" — це продукт розвитку важких вогнеметних систем типу ТОС, які активно застосовуються окупантами в Україні. Відома розробка — ТОС-1 "Буратіно/ТОС-1А "Солнцепек".

Уперше системи ТОС-2 "Тосочка" показали на навчаннях "Кавказ" 2020 року. Перше реальне підтвердження використання ТОС-2 "Тосочка" в Україні з'явилося в січні 2024 року в Луганській області.

Станом на сьогодні невідомо, скільки таких машин є на озброєнні армії агресора. Defense Express припускає, що може йтися про незначну кількість. У 2024 році у ЗС РФ фіксувалося 55 систем ТОС-1.

Нагадаємо, у листопаді минулого року підрозділи ЗСУ на Харківщині вразили дві важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек" у Харківській області.

У Росії також демонстрували нову важку вогнеметну установку ТОС-3 "Дракон". Розробляє машину "Омсктрансмаш".