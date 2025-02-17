Перечень исчерпывающий: юристы рассказали, какие есть основания для снятия лица с воинского учета

По информации правоведов, это временное понятие. Снятое с воинского учета лицо все равно должно выполнять все возложенные на него обязанности.

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Во время действия военного положения и мобилизации в Украине у военнообязанных возникает вопрос по поводу оснований для снятия с воинского учета. Юристы из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали о нюансах вопроса и поделились подробностями.

Основания для снятия с воинского учета

"Снят с воинского учета" — временное понятие, которое не предусматривает освобождение от статуса военнообязанного. Снятое с воинского учета лицо должно выполнять обязанности воинского учета, в частности, по прохождению ВВК, обновление военно-учетных данных, сообщение территориального центра комплектования и социальной поддержки об изменении места жительства и должен стать на воинский учет в другом ТЦК.

Перечень оснований для снятия с воинского учета:

Обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, в высших военных учебных заведениях. В этом случае лица подлежат постановке на воинский учет в военные учебные заведения, и на момент обучения в таких заведениях не состоят на учете в ТЦК и СП.

Основанием для снятия с воинского учета является также изменение места жительства и переезд в ту территорию, на которую юрисдикция ТЦК и СП, где они находятся на учете, не распространяется. После переезда военнообязанный должен стать на воинский учет в том ТЦК и СП, который распространяет юрисдикцию на территорию нового места жительства военнообязанного. Юристы отмечают, что во время действия военного положения изменить место жительства, место прописки возможно только с разрешения ТЦК и СП;

Зачисление в военный оперативный резерв — как правило, это бывшие военные, участники АТО, и Операций Объединенных Сил.

Также среди оснований для снятия с воинского учета — направление для отбывания наказания в исправительные колонии, учреждений отбывания наказаний за совершение преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера. В этом случае военнообязанные на момент отбывания наказания или применения к ним мер медицинского характера снимаются с учета в районных ТЦК и СП.

Среди оснований для снятия с воинского учета могут быть другие случаи по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины.

Ранее в Государственной пограничной службе рассказывали, могут ли снятые с учета лица выехать за границу. Следует отметить, что военный билет лишь удостоверяет вопрос воинского учета и не дает права на пересечение границы.

Напомним, в среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Юношей обязали самостоятельно становиться на воинский учет в ТЦК по достижении 17 лет.