Перелік вичерпний: юристи розповіли, які є підстави для зняття особи з військового обліку

За інформацією правознавців, це тимчасове поняття. Знята з військового обліку особа все одно повинна виконувати всі покладені на неї обов'язки.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні у військовозобовʼязаних виникає запитання з приводу підстав для зняття з військового обліку. Юристи з адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповіли про нюанси питання та поділились подробицями.

Підстави для зняття з військового обліку

"Знятий з військового обліку" — тимчасове поняття, яке не передбачає звільнення від статусу військовозобов’язаного. Знята з військового обліку особа повинна виконувати обовʼязки військового обліку, зокрема, щодо проходження ВЛК, оновлення військово-облікових даних, повідомлення територіального центру комплектування та соціальної підтримки про зміну місця проживання та повинен стати на військовий облік в іншому ТЦК.

Перелік підстав для зняття з військового обліку:

Навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, у вищих військових навчальних закладах. В цьому випадку особи підлягають взяттю на військовий облік у військові навчальні заклади, і на момент навчання у таких закладах не перебувають на обліку у ТЦК та СП.

Підставою для зняття з військового обліку є також зміна місця проживання та переїзд в ту територію, на яку юрисдикція ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку, не поширюється. Після переїзду військовозобов’язаний повинен стати на військовий облік в тому ТЦК та СП, який поширює юрисдикцію на територію нового місця проживання військовозобов’язаного. Юристи зазначають, що під час дії воєнного стану змінити місце проживання, місце прописки можливе лише з дозволу ТЦК та СП;

Зарахування до військового оперативного резерву — як правило, це колишні військові, учасники АТО, та Операцій Об’єднаних Сил.

Також серед підстав для зняття з військового обліку — направлення для відбування покарання до виправних колоній, установ відбування покарань за вчинення злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. В цьому випадку військовозобов’язані на момент відбування покарання чи застосування до них заходів медичного характеру знімаються з обліку в районних ТЦК та СП.

Серед підстав для зняття з військового обліку можуть бути інші випадки за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

Раніше в Державній прикордонній службі розповідали, чи можуть зняті з обліку особи виїхати за кордон. Слід зазначити, що військовий квиток лише засвідчує питання військового обліку і не надає права на перетин кордону.

Нагадаємо, у середу, 15 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ "Про внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Юнаків зобов'язали самостійно ставати на військовий облік у ТЦК після досягнення 17 років.