В Кировоградской области дрон ВС РФ ударил в жилую многоэтажку: пострадали мать с детьми (фото)

По словам главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, беспилотник угодил в многоэтажный дом ночью и взорвался. Судя по кадрам с места происшествия, загорелась квартира на верхнем этаже.

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Российская армия ночью 18 февраля ударила дронами по городу Долинская Кировоградской области. БпЛА угодил в многоэтажный жилой дом, пострадали три человека, в том числе дети, сообщил глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович.

По словам чиновника, травмы получили женщина с двумя детьми. Пострадавшим от российской атаки сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась, добавил он.

После взрыва беспилотника из дома были эвакуированы жители 38 квартир. Кроме этого, дроны-камикадзе атаковали Кропивницкий район, к счастью, никто пострадал, рассказал Райкович.

Судя по кадрам с места происшествия, удар пришелся по восьмому этажу девятиэтажного дома. В результате прилета квартира загорелась.

Полицейские уточнили, что вместе со спасателями эвакуировали жителей подъезда. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УК Украины. Правоохранители документируют преступления, совершенные Россией.

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