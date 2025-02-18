У Кіровоградській області дрон ЗС РФ вдарив у житлову багатоповерхівку: постраждали мати з дітьми (фото)

За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, безпілотник влучив у багатоповерховий будинок уночі і вибухнув. Судячи з кадрів із місця події, загорілася квартира на верхньому поверсі.

Related video

Російська армія вночі 18 лютого вдарила дронами по місту Долинська Кіровоградської області. БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок, постраждало троє людей, зокрема діти, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (КОВА) Андрій Райкович.

За словами чиновника, травми дістали жінка з двома дітьми. Постраждалим від російської атаки одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала, додав він.

Після вибуху безпілотника з будинку було евакуйовано мешканців 38 квартир. Крім цього, дрони-камікадзе атакували Кропивницький район, на щастя, ніхто постраждав, розповів Райкович.

Судячи з кадрів із місця події, удар припав на восьмий поверх дев'ятиповерхового будинку. Унаслідок прильоту квартира загорілася.

Поліцейські уточнили, що разом із рятувальниками евакуювали мешканців під'їзду. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 КК України. Правоохоронці документують злочини, вчинені Росією.

Біля одного з магазинів на вулиці Нова організували пункт обігріву та видачі будівельних матеріалів, повідомив у Facеbook голова місцевої територіальної громади Євген Звездовський.

Фокус уже писав про вдалу роботу українських дронів по нафтових підприємствах у Росії. У Краснодарському краї чули багато вибухів біля Ільського НПЗ.

Український батальйон БпЛА "Хижаки висот" 59-ї ОШБр поставив рекорд з ураження живої сили та бойової техніки ЗС РФ. У січні бійці ліквідували майже понад 1200 окупантів.